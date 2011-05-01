-VAN'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VAN (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Van'da 8 ilin katılımıyla düzenlenen bölge mitinginin ardından 8 kişi gözaltına alındı. Van Valiliği önünde bulunan Ferit Melen Bulvarı'nda bir araya gelen, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Kars, Erzurum, Muş, Hakkari, Siirt ve Van'daki KESK, DİSK, TMOB ve Genel-İş sendika temsilcileri ve üyeleri bölge mitinginde 1 Mayısı kutladı. Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteklediği bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, kutlamalara katılanlar, yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde halay çekerek eğlendi. Mitinge, Belediye Başkanı Bekir Kaya, BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar Özdal Üçer, Nazmi Gür, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Metin Vuranok, SES Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Tümbel-Sen Genel Sekreteri İzzet Alpergin, Irak ve Fransa'dan iki heyetin yanı sıra ildeki sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingin sona ermesinin ardından Cumhuriyet Caddesi Soydan kavşağında çevre güvenliği alan polislere bazı kişilerce taş atıldı. Polisin müdahale ettiği olayda aralarında Van'da daha önce düzenlenen izinsiz gösterilere de katıldığı belirtilen 8 kişi gözaltına alındı.