T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

VAN'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VAN (A.A)

01 Mayıs 2011 22:15

-VAN'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI VAN (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Van'da 8 ilin katılımıyla düzenlenen bölge mitinginin ardından 8 kişi gözaltına alındı. Van Valiliği önünde bulunan Ferit Melen Bulvarı'nda bir araya gelen, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Kars, Erzurum, Muş, Hakkari, Siirt ve Van'daki KESK, DİSK, TMOB ve Genel-İş sendika temsilcileri ve üyeleri bölge mitinginde 1 Mayısı kutladı. Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteklediği bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, kutlamalara katılanlar, yerel sanatçıların  şarkıları eşliğinde halay çekerek eğlendi. Mitinge, Belediye Başkanı Bekir Kaya, BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar Özdal Üçer, Nazmi Gür, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Metin Vuranok, SES Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Tümbel-Sen Genel Sekreteri İzzet Alpergin, Irak ve Fransa'dan iki heyetin yanı sıra ildeki sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingin sona ermesinin ardından Cumhuriyet Caddesi Soydan kavşağında çevre güvenliği alan polislere bazı kişilerce taş atıldı. Polisin müdahale ettiği olayda aralarında Van'da daha önce düzenlenen izinsiz gösterilere de katıldığı belirtilen 8 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24