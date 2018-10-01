Van'da 747 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA) - VAN\'da, jandarma ekiplerinin yol uygulamalarında, 747 kaçak göçmen yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu ve kaçak sigara da ele geçirilirken, gözaltına alınan 34 kişiden 5\'i tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van merkez ve bağlı ilçelerde yol uygulamaları gerçekleştirdi. Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 747 kaçak göçmen yakalandı. Uygulamalarda 3 kilo 165 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 18 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara, 240 litre akaryakıt, 140 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Denetimler sonucu 34 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6\'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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