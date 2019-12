Van'da 7,2 şiddetinde deprem oldu!

T24 - Doğu Anadolu Bölgesi tarihinin en büyük depremlerinden birini daha yaşadı. Merkez üssü Van'ın Merkeze bağlı Tabanlı köyü olan 7.2 şiddetindeki deprem başta Erciş olmak üzere birçok ilçe ve çevre illerde çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Deprem sonrasında 3.8 ile 5.5 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van ve ilçelerinde çok kuvvetli hissedilen deprem ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybına neden olduğunu ancak ölü ve yaralı sayısında kesinleşmiş bilgi bulunmadığını açıkladı. Yerel yetkililer özellikle Erciş’te çok sayıda can kaybı olmasından endişe etkilerini açıkladı. Yetkililer sadece Erciş’te aralarında iki otel ve bir öğrenci yurdu bulunan 25 binanın tamamen yıkıldığını bildirdi. Kandilli rasathanesi depremin büyüklük verilerine göre yapılan hesaplamalar sonucunda Van bölgesinde 50'yi aşkın binanın tamamen yıkılmış, 700'ye yakın binanın da ağır hasarlı olabileceği bilgisini verdi. Aynı hesaplamalara göre bölgede 700'ü aşkın can kaybı olabilir.



Merkez üssü Tabanlı ilçesi olan deprem 13:41'de meydana geldi. 30 saniyeyi aşan deprem kentte bazı evler yıkıldı, bir çok ev hasar gördü. Telefonlar sustu, elektrikler kesildi.







Artçı sarsıntılar nedeniyle çevre illerdeki vatandaşlar da evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Depremde kent merkezinde çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi. Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın çökmesi sonucu bazı vatandaşlar enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri enkaz altındaki vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Bazı ev ve iş yeri enkazından çıkarılan yaralılar, hastanelere ulaştırılmaya başlandı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle hastalar bahçeye taşındı. Depremdeki enkazdan yaralı kurtarılan yaklaşık 50 kişiye ilk müdahaleleri hastane bahçesinde yapılıyor. Yaralılar arasında emniyet ve jandarma görevlileri de bulunuyor.



Deprem Diyarbakır, Batman, Şırnak, Muş, Erzurum, Bingöl, Bitlis, Siirt, Mardin ile Irak'ın kuzeyindeki Duhok ve çevre yerleşim birimlerinde de hissedildi.





20'den fazla artçı



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Van ve ilçelerinde çok kuvvetli hissedilen depremin ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana getirdiği, depremde hayatını kaybeden ve yaralı kişi sayısının henüz kesinleşmediği bildirildi.



AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van merkezli 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yoğun bir artçı deprem aktivitesi yaşandığı, büyüklükleri 5.8-2.5 arasında değişen20 artçı deprem tespit edildiği ve artçı depremlerin devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, şunları kaydedildi.



''Deprem, Van ve ilçelerinde çok kuvvetli hissedilmiş olup, ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana getirmiştir. Deprem Erzurum, Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Iğdır, Kars, Batman, Siirt illeri ve ilçelerinde hissedilmiştir. Depremde hayatını kaybeden ve yaralı kişi sayısı henüz kesinleşmemiştir.



Ana şok ve daha sonra meydana gelen depremlerin Van ilinin kuzeydoğusundaki doğrultu atılımlı faylarla ilişkisi olabileceği düşünülmüştür. Deprem aktivitesi bakımından oldukça aktif olan bölgede bir çok yıkıcı depremin meydana geldiği bilinmektedir.'' Açıklamada, bölgede 1945 yılında Çatak'ta 5.8, 1972 yılında Van'da 5.2, 1976 yılında Çaldıran'da 7.2 ve 1977'de Erciş'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin son yüzyılda meydana gelen en büyük deprem olduğu bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmaması yönünde gerekli önlemlerin alınması istendi.



Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı’da da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin bölgede büyük yıkımlara neden olması nedeniyle Erzurum Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği, bölgeye kurtarma ekipleri göndermek için hazırlık başlattı. Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğü de Van'a çadır, soba, battaniye göndermek için alarma geçti. Bu arada, İzmir-Van seferini yapan Sun Expres'e ait yolcu uçağı da Van'daki artçı depremlerin devam etmesi ve pistin hasar görmüş olabileceği nedeniyle Erzurum'a iniş yapma kararı aldı.



Erzincan'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ da karayoluyla Van'a geçti. Erzurum İl Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre il genelinde herhangi bir yıkım ya da can kaybının olmadığı bildirildi.





Tüm bölge etkilendi















Iğdır Valisi Amir Çiçek AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'daki depremin Iğdır'da da hissedildiğini belirterek, köylerde ve şehir merkezinde araştırmaların devam ettiğini söyledi. Çiçek, ''İlk belirlemelerimize göre can ve mal kaybı olmadı. Biz yine de her konuyu araştırıyoruz'' dedi.



Kars Valisi Ahmet Kara da Van'daki depremin Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hissedildiğini ifade ederek, ''Zarar ziyanımız yok. Deprem Sarıkamış ilçemizde hissedildi. Ben de şu an ilçede Sarıkamış Kaymakamımız ile gerekli incelemeyi yapıyoruz'' diye konuştu.



Ardahan Valisi Mustafa Tekmen de, şu ana kadar kendisine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, ''İnşallah depremin merkezi olan Van bölgesinde de önemli bir sorun olmamıştır'' dedi. Van'daki deprem, Erzurum merkez ve ilçelerinde de hissedildi.



Horasan Kaymakamı Emre Çınar, sarsıntı nedeniyle vatandaşların evden sokaklara çıktığını anlatarak, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.



Hınıs Kaymakamı Hakan Özarslan ise merkezi Van olan depremin Hınıs ve Karayazı'da da hissedildiğini belirtti. Özarslan, ''Depremi 10-15 saniye hissettik. Şuanda bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız sahada araştırma yapıyor. Karayazı'da herhangi bir sıkıntı yok. Köylerde araştırmaları başlattık. Hastanelere de intikal eden bir durum yok. İlçe merkezinde de olumsuz bir durum yok'' diye konuştu.



Bu arada Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Erzurum'dan 30 kişilik arama kurtarma ekibi ile sağlık ekiplerinin Van'a doğru yola çıkarıldığını söyledi. Vali Öztürk, ayrıca ikinci ekibin hazırlandığını, havalimanında ise hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.



Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Can kaybımız yok ancak panikleyen vatandaşların balkondan atlaması nedeniyle yaralanmalar var. Adilcevaz ilçemize bağlı Aydınlar beldesinde de iki köyde evler çöktü. Oraya Vali Yardımcımızı gönderdik. Henüz bu konuda bize bir bilgi ulaşmadı. Bitlis'ten 4, Muş'tan iki ambulans ve iş makinelerini Van'ın Erçiş ilçesine gönderdik'' dedi.



Sarsıntılar nedeniyle Bitlis'te vatandaşlar büyük bir panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa çıktı. Binalarda mahsur kalan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan çıkarıldı. Sarsıntıda Bitlis kalesinin arka duvarı ve bazı camilerin minareleri yıkılırken, çok sayıda binada da çatlak meydana geldi.





Kızılay yardım gönderdi



Kızılay, Van'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depolarından bölgeye çadır, battaniye ve diğer yardım malzemelerini göndermeye başladı. Van'dan meydana gelen depremin ardından, Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın talimatıyla bütün birimler acil duruma geçti. Kızılay Afet Operasyon merkezinde gelişmeleri takip etmek için kriz masası oluşturuldu.

Erzurum başta olmak üzere yerel lojistik depolarından çadır, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemeleri de Van'a gönderilmeye başlandı.



Bu arada Van'da bulunan bir ekip de ihtiyaç ve durum tespiti çalışmasını sürdürüyor, bu tespite göre yardımlar koordine edilecek.