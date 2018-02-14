Van'da 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün otomobili, takibin ardından durduruldu. Araçta, 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara geçit vermiyor. Bu kapsamda yapılan yol kontrolü sırasında \'Dur\' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil takibe alındı. Jandarma ekipleri, bir süre sonra aracı durdurdu. Araçtan inip kaçan2 şüpheliden 1\'i yakanırken, jandarmadan kaçan diğer kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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