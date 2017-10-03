Van'da 65 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu İlçesi\'nde bir araçta yaptıkları aramada 128 paket hâlinde 65 kilo 343 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Efes\' ile birlikte yapılan aramada, aracın kapı içine zulalanmış 128 paket hâlinde toplam 65 kilo 343 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili H.K. gözaltına alındı.



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