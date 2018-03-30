Van'da 61 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 61 kilo 983 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Kurubaş mevkiinde seyir halindeki pikapı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği \'Şila\' ile yapılan aramada aracın taban kısmına gizlenmiş 118 paket halinde 61 kilo 983 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, yapılan son operasyonla birlikte 2018 yılının ilk 3 ayında ele geçirilen eroin miktarının 1 ton 158 kilo 946 gramı bulduğu belirtildi.



FOTOĞRAFLI