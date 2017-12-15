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Van'da 61 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 70 gram eroin ele geçirildi

15 Aralık 2017 14:48

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 61 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Edremit ilçesi, Süphan mahallesinde bir eve opearsyon düzenlendi. Operasyonda evde Narkotik köpek \'Bozo\' ile yapılan aramalarda, evin çatısına gizlenmiş 120 paket halindeki 61 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili F.Y. gözaltına alınırken,  soruşturma başlatıldı.

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