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Van'da 57 kilo eroin ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi

05 Şubat 2018 13:11

VAN, (DHA) - VAN\'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi\'nde, şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bozu\'nun da kullanıldığı aramada, aracın tavanına gizlenmiş, 113 paket halinde, 57 kilo 270 gram eroin ile 460 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 1 kişi, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' ve \'uyuşturucu madde nakletmek\' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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