T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi

19 Eylül 2017 17:31

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi Yeşilova Sokak\'ta park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste arama yapan polis ekiperi, bagaj kısmında 57 kilo 853 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.T. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHA VANVan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleCevdetpaşa Mahallesi Yeşilova SokakOlaylaEmniyetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24