Van'da 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin park halindeki minibüste yaptığı aramada 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi Yeşilova Sokak\'ta park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste arama yapan polis ekiperi, bagaj kısmında 57 kilo 853 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.T. tutuklandı.
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