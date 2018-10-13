Van'da 57 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN\'da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir kamyonette 57 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Çaldıran-Muradiye karayolu üzerindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 50 Afganistan, 1 İran ve 6 Pakistan uyruklu, toplam 57 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ö.P.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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