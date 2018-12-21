T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 55 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi

21 Aralık 2018 12:38

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan detaylı aramada, kamyonet içerisinde bulunan 2 valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVAN DHA VANKamyonetNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüTerzioğlu CaddesiNarkotikFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24