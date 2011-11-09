Van'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre gece yarısı saat 00.05’de merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Van ve ilçelerinin yanısına, Bitlis, Muş, Ağrı ile bu illerin birçok ilçelerinden de hissedildi. 23 Ekim’de Van ve Erciş’te büyük yıkıma neden 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu bölgelerde çadırkentlerde yaşayan halk, büyük endişe yaşadı. Diğer illerde ise depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, panik ve korku ile sokaklara kaçıştı. Vatandaşlar, üzerlerine sardıkları battaniler ile uzun süre evlerine giremedi.Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, depremin en çok Ahlat ve Adilcevaz bölgelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Yılmaz, kendilerine ulaşan ilk bilgilere göre bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.