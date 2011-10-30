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Van'da 5,3 büyüklüğünde artçı

Van'da merkez üssü Çolpan olan 5,3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgedeki artçı deprem sayısı 1400'e ulaştı.

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'da merkez üssü Çolpan olan 5,3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgedeki artçı deprem sayısı 1400'e ulaştı.
 

Van'da bir hafta önce meydana gelen 7,2'lik depremin ardından artçılar sürüyor.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01.24'te Çolpan merkezli 5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.


Yaklaşık 1 saat sonra da Van, 4,2 büyüklüğündeki bir artçı ile sarsıldı. Deprem bölgede panik yarattı.


Son depremlerle birlikte bölgedeki artçı deprem sayısı 1400'e ulaştı.


Erciş'te arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor, çalışmalar 4 ayrı binada sürüyor. Diğer yerlerde ise artık enkaz kaldırma çalışmaları başladı.


Hasar tespit sonucunnda yıkılmasına karar verilen bazı binalarda ise yıkım çalışmalarına gerekli tedbirler alındıktan sonra başlanacak.


Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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