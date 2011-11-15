Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

T24 -

Deprem, ilk belirlemelere kentte yıkıma yol açmadı

Van’da evlerinde ya da çadırlarda kalan depremzedeler 7,2 ve 5,6’lık iki depremin ardından 5,2’lik bir deprem daha yaşadılar. Depremin ardından bulundukları mekanlardan dışarı çıkan vatandaşlar, panik halinde akrabalarının bulunduğu noktalara doğru gittiler.Yetkililer depremin yıkıma neden olduğuna dair ellerine henüz bir bilgi ulaşmadığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü kaydettiler.Van’ın Merkez Mollakasım köyünde meydana gelen 5,2’lik deprem, ilk belirlemelere göre kentte yıkıma yol açmadı.