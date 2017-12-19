Van'da 51 kilogram 260 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin durdurup arama yaptığı araçta 51 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tuşba ilçesi Sanayi bölgesinde oluşturdukları denetim noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek \'Şila\' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan valizler içine gizlenmiş 100 paket halindeki 51 kilogram 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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