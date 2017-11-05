Van'da 51 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKŞ/VAN, (DHA) - VAN polisinin kontrol noktasında durdurduğu araçta, narkotik köpeği \'Alfa\' ile yapılan aramada 51 kilo eroin, ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde oluşturulan kontrol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Alfa\' da kullanılarak araçta arama yapıldı. Aracın kapılarının içine gizlenen 100 paket halinde 51 kilo eroin, ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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