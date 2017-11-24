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Van'da 507 kilo eroin ele geçirildi, 14 kişi gözaltında

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 507 kilo eroin ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı

24 Kasım 2017 12:19

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 507 kilo eroin ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ilk operasyon, Van kent merkezinde düzenlendi. Kamyoneti durduran polis ekipleri, özel eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonete zulalanmış, 96 paket halinde 49 kilo 970 gram eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
TIBBİ ATIK ARACINDA 457 KİLO EROİN
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Kurubaş mevkiinde de tıbbi atık taşıma aracını durdurdu. Durdurulan tıbbi atık taşıma aracında \'Efes\' isimli narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 457 kilo eroin geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü bu operasyonlarla birlikte 2017 yılında 4 ton eroinini ele geçirildiğini belirtti.

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