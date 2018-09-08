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Van'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı

08 Eylül 2018 21:19

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi\'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği \'Zeyna\' ile yapılan aramada, aracın bagajında, spor çantada 5 paket halinde toplam 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile sürücüsü F.T. gözaltına alındı.

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