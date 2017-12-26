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Van'da 49 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta 94 paket halinde 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi

26 Aralık 2017 12:27

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta 94 paket halinde 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, Van\'da 12 ayda yapılan 172 operasyonda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Lisa\' ile birlikte yapılan aramada, aracın bagaj kısmına çuvallar içerisine gizlenen 94 paket halinde toplam 49 kilo 170 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili Ü.K. gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak - 25 Aralık 2017 tarihleri arasında Van ve ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik 172 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan bu operasyonlarda toplam 4 ton 545 kilo 586 gram eroinin ele geçirildiği belirtildi.

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