Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

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Van'da meydana gelen depremlerin yaralı sarılmaya devam ederken, bölgede sarsıntılar da sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerin göre saat 19.39'da Van'da bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bodurağaç köyü olurken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.Van can kaybına ve yıkıma sebep olan 7.2 ve 5.6 şiddetlerindeki depremlerin artçı sarsıntıları gün boyu da Van ve çevresinde devam etti.