T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Van'da saat 19.39'da 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi...

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Van'da saat 19.39'da 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bodurağaç köyü olurken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.   



Van'da meydana gelen depremlerin yaralı sarılmaya devam ederken, bölgede sarsıntılar da sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerin göre saat 19.39'da Van'da bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bodurağaç köyü olurken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

Van can kaybına ve yıkıma sebep olan 7.2 ve 5.6 şiddetlerindeki depremlerin artçı sarsıntıları gün boyu da Van ve çevresinde devam etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24