Van'da 48 kilo 210 gram eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 48 kilo 210 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi Çayüstü Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta narkotik dedektör köpek \'Şila\' ile yapılan aramada, 94 paket halinde toplam 48 kilo 210 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan R.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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