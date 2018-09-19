Van'da 48 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN\'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 48 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Eylül günü, Karşıyaka Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25\'i Afganistan, 23\'ü Pakistan uyruklu, toplam 48 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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