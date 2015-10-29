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Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Muradiye ilçesinde meydan gelen deprem ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı

29 Ekim 2015 14:58

Merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre, deprem bugün saat 12.46'da meydana geldi.

Merkez üssü Muradiye İlçesi'nin Görecek bölgesi olan yerin 5 kilometre derinliğindeki 4.5 büyüklüğündeki deprem ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı. Deprem başta merkez üssü olan Muradiye olmak üzere çevredeki yerleşim merkezlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.                                      

Dün akşamda da Tekirdağ açıklarında İstanbul’dan da hissedilen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

 

 

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