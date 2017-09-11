Van'da 48 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uygulama noktasında durdurduğu 3 araçta yaptığı aramalarda, 48 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye İlçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde uygulama yapan Jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kısmı ot yüklü kamyonda olmak üzere piyasa değeri 250 bin lira olan 48 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma tarafından ele geçen sigara ve araçlara el konulurken, sürücüleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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