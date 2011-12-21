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Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem VAN (A.A)

21 Aralık 2011 22:10

-Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem VAN (A.A) - 21.12.2011 - Van'da, saat 19.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün tespitine göre, il merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Göllü köyünde, saat 19.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Van Gölü'ne yaklaşık 7 kilometre mesafedeki köyde 7,4 kilometre derinlikte oluşan depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi. Diğer yandan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4,4 olarak kaydedildi.

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