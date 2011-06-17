Van'da 41 kişilik toplu mezar

T24

'Kemikler, giyisiler, battaniyeler'

Çocuklarından bir iz aradılar

Türkiye mahkûm edilmişti

Evrensel gazetesinin haberine göre, 1995 yılında PKK’ya katılan kardeşleri Kamuran İnalkaç’ın toplu mezarda olduğunu belirten Hüsamettin, Vehbi, Abdulkadir ve Mehmet İnalkaç’ın bilgileri üzerine İHD harekete geçti. İHD Şube Sekreteri Sami Görendağ ile İHD Üyesi Mehmet Sait Aydın, İnalkaç’ın ağabeylerini de yanlarına alarak gece yarısı toplu mezarın bulunduğu Şırnak’ın Beytüşşebap ile Van’ın Çatak ilçesi sınırındaki Andiçen (Kelehê) köyüne hareket etti. Köylülerin yardımıyla heyet, sabahın ilk ışıklarında çatışmanın yaşandığı mağaraya ulaştı.Tamamen yıkılmış mağaranın altında ve etrafında, 41 PKK’lıya ait elbiseler, yemek ve çay içtikleri kaplar, sırtlarına bağladıkları uzun kuşaklar, battaniyeler, göğüslerine taktıkları sarı, kırmızı ve yeşil iplerden yapılan renkli kolyeler bulunuyor. Mağaranın taşları altında ise çok sayıda insan kemiği olduğu gibi duruyor.İnalkaç ailesi de İHD’lilerle birlikte uzun süre mağaranın altında kardeşlerinin ve onun arkadaşlarının kemiklerini aradı. Buldukları bazı kemikleri köylülerin kazdığı yere saklarken, elbiselerde ise kardeşlerine ait izleri uzun süre aradılar. Duygulu anların yaşandığı toplu mezarın bulunduğu mağaranın üzerinde konuşan İnalkaç’ın ağabeyleri, tek isteklerin kardeşlerin cenazesini alarak doğduğu topraklara, Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyüne götürmek. İnalkaç, yaşanan vahşetin ve sorumluların ortaya çıkarılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini de söyledi. Çatışmanın yaşandığı yıllarda yasal girişimler başlatılmasına rağmen bir sonuç alamadıklarını belirten İHD Van Şube Sekreteri Sami Görendağ, cenazelerin ailelere verilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.Yaşanan çatışmadan sonra Avukat Eren Keskin ve bir Alman avukat, Alman İnsan Hakları Savunucusu Sosyolog Andrea Wolf’un cenazesinin verilmesi için uzun yıllar hukuksal mücadele başlattı. Yetkililer, söz konusu çatışmada Wolf’un olmadığını iddia etti. Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), askeri mahkemeler, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Van’daki askeri yetkililerin tamamı olayla ilgili bilgilerinin olmadığını ileri sürerek olayın üzerine kapatırken, avukatların başvurduğu AİHM Türkiye’yi Wolf davasında ağır bir tazminata mahkum etti.