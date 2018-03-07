Van'da, 41 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın \'Dur\' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç ile arazideki arama tarama faaliyetlerinde 41 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, \'Dur\' ihtarına uymayarak uzaklaşan araç takibe alındı. Kısa süre sonra yakalanan araçta yapılan aramada, 21 bin paket kaçak sigara gele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Çaldıran\'a bağlı Soğuksu Mahallesi\'nde jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ise bölgeye bırakılan kutularda 20 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.



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