-Van'da 40. gün mevlidi VAN (A.A) - 01.12.2011 - Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremin 40. günü sebebiyle yaşamlarını yitiren vatandaşlar için çadır kentlerdeki mescitlerde mevlit okutuldu. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 40. günü sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, il merkezi ve Erciş'teki çadır kentlerdeki mescitlerde mevlit okuttu. İskele Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Çadır Kenti mescidinde yatsı namazı sonrası gerçekleştirilen mevlit programına Van Valisi Münir Karaloğlu ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas da katıldı. Mevlit öncesinde kısa bir vaaz veren Müftü Arvas, deprem gibi felaketlerde hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu bildirdi. Arvas'ın konuşmasının ardından imam hatipler, Kuran-ı Kerim'in tilaveti sonrası Mevlid-i Şerif okudular. Türkçe ve Kürtçe ilahilerin okunduğu programın sonunda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.