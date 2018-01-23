Van'da 4 bin 296 paket kaçak sigara ele geçirildi

Safa ATMACA/VAN, (DHA)-VAN\'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri ve aramalar sırasında 4 bin 296 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol kontrol ve arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde şüphe üzerine durdurdukları iki araçta arama yaptı. Aramalarda, 4 bin 296 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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