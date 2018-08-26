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Van'da 32 kilo 'eroin' ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- VAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi

26 Ağustos 2018 05:08

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- VAN\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen 109 operasyonda Van ili genelinde toplam 4 ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda, narkotik köpeği Lisa\'nın da hazır bulunduğu ve arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.

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