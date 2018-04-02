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Van'da 32 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 32 kilo 464 gram eroin ele geçirildi

02 Nisan 2018 12:48

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN\'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 32 kilo 464 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Narkotik köpeği \'Rexo\'nun da yer aldığı aramada, aracın arka teker kısmına gizlenmiş, 32 paket halinde, 32 kilo 464 gram eroin ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki 1 kişi, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak\' ve \'uyuşturucu madde nakletmek\' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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