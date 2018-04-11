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Van'da 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurdup arama yaptığı TIR'ın dorsesinde dingillerin içinde 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi

11 Nisan 2018 15:31

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurdup arama yaptığı TIR\'ın dorsesinde dingillerin içinde 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.
Erciş- Ağrı Karayolu\'nda yol kontrolleri yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR\'ı durdurdu. Çekiciye bağlı dorsede narkotik dedektör köpek \'Şila\' ile aramalar yapıldı. Aramalarda, dorsenin dingilleri içerisinde gizlenmiş, 61 paket halinde,  toplam 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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