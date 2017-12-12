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Van'da 30 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'da polisin bir evin müştemilatında dedektör köpekle yaptığı aramada 30 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

12 Aralık 2017 15:37

VAN, (DHA)- VAN\'da polisin bir evin müştemilatında dedektör köpekle yaptığı aramada 30 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İpekyolu ilçesinin Serhat Mahallesi Leylak sokakta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evin yanındaki  müştemilatta \'Alfa\' adlı narkotik dedektör köpekle yapılan aramada çuvalar içerisine gizlenmiş 30 paket halinde 30 Kilo 550 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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