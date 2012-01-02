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Van'da 2.5 ayın ardından ders zili çaldı

Eğitime deprem arası veren Van merkezi ve Erciş ilçesinde eğitim 2.5 ay sonra yeniden başladı. Hasar gören 63 okulda ise ders yapılmadı.

02 Ocak 2012 02:00


T24 - Eğitime deprem arası veren Van merkezi ve Erciş ilçesinde eğitim 2.5 ay sonra yeniden başladı. Hasar gören 63 okulda ise ders yapılmadı.
 

ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; Depremden sonra eğitime ara verilen kent merkezi ile Erciş ilçesinde 2.5 ay sonra okulların zili yeniden çaldı.

Depremde hasar gördüğü için bahçesinde kurulan 22 konteyner derslikte eğitime devam eden Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri, bir dakikalık saygı duruşunun ardından sınıflara girdi

Öğrencilerin okul sevincini paylaşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldızbaş, öğrencilerin 2 ayı aşkın süredir okullarından uzak kaldığını belirterek, bu mağduriyetin giderilmesi için devletin tüm kurumlarının imkanlarını seferber ettiğini bildirdi.




Lise son sınıf öğrencisi Hicran Seven ise okulların açılmasının, psikolojileri açısından iyi olduğunu belirterek,''Evde kalarak daha çok can sıkıntısı yaşıyordum. Okul ortamında arkadaşlarla birlikte olmamız, aynı ortamı eskisi gibi paylaşmamız, bizim açımızdan iyi olacak. Van'da iki büyük deprem yaşadık ama her şeye rağmen mutluyuz'' diye konuştu.

Ana binasında önemli hasar olmamasına rağmen eğitimin tek katlı ek dersliklerde verileceği Şabaniye Mahallesi'ndeki Hacıbekir İlköğretim Okulu'nun bahçesi de 2.5 aylık aradan sonra çocuk sesleriyle doldu.

Depremden sonra uzun süre okullarından uzak kaldıkları için üzüldüğünü ifade eden 6. sınıf öğrencisi Şüheda Sami, yeniden okuluna, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin birçoğu eğitimlerine başka okullarda devam ederken, hasar gören 63 okulda ders yapılmadı.

23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.



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