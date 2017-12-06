Van'da 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da, polisin yol kontrolü sırasında 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan farklı zamanlarda durdurulan 4 araça 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili araçlarda bulunan R.T., B.K., F.T. ve E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yasal işlem yapılırken, kaçakçılığa yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.



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