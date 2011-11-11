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Van'da 22 kişi öldü, 30 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van’da önceki gün meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde...

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde biri Japon vatandaşı olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'ın Edremit ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası başkanlıkça yapılan hazırlıklar çerçevesinde; 26 askeri, 16 THY, 2 özel kargo uçağı olmak üzere, toplam 44 uçak ile hava köprüsü kurularak arama-kurtarma ve sağlık personelinin sevkıyatının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye 44 uçak ile; 127'si sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 815 arama-kurtarma personeli, 71 UMKE-sağlık ekibi, 14 arama köpeği, 62 iş makinesi ve araç, 6 bin 457 çadır (bin 731'i yurtdışı), 2 bin 51 genel maksat çadırı, 200 çadır brandası, 98 kahvaltı seti, 45 bin 407 battaniye ve 600 yatak gönderildiği bildirildi.

Ayrıca Van'a intikal ettirilen, 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulansın bölgede görev yaptığı belirtilerek, yapılan çalışmalar sonucu arama-kurtarma ekiplerince enkazdan 30 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, ''Depremden etkilenen 300 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' denildi. 

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