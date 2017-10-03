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Van'da 22 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-  VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mevkii'nde, bir araçta yaptıkları aramada 44 paket halinde 22 kilo 342 gram eroin ele geçirdi

03 Ekim 2017 13:43

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-  VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mevkii\'nde, bir araçta yaptıkları aramada 44 paket halinde 22 kilo 342 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar İlçesi Kurubaş Mevkii(nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Lisa\' ile birlikte yapılan aramada, aracın taban bölümüne gizlenen 44 paket halinde toplam 22 Kilo 342 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili gözaltına alınan R.B. tutuklandı.

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