-VAN'DA 208 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ VAN (A.A) - 01.09.2010 - Van'da, 208 kilo esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, O.Y. yönetimindeki kamyoneti, Erciş ilçesi çıkışında durdurdu. Narkotik köpeklerinin de yardımıyla yapılan aramada, aracın kasa kısmında tavana yapılan özel bölmede, 201 paket halinde, 208 kilo toz esrar bulundu. Sürücünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.