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Van'da 202 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 202 kaçak yakalandı

25 Ağustos 2018 17:37

VAN, (DHA)- VAN\'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 202 kaçak yakalandı. İnsan taciri oldukları gerekçesiyle 3 kişi de gözaltına alındı.
​İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün, merkez İpekyolu ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 202 kaçak yakalandı. İnsan taciri oldukları belirtilen 3 kişi de gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri devam ederken, kaçaklar gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 

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