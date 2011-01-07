-VAN'DA 20 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI VAN (A.A) - 07.01.2011 - Van'da polise taş, havai fişek ve molotofkokteyliyle saldıran gruptan 20 kişi daha gözaltına alındı. Van'da BDP milletvekilleri Özdal Üçer ile Hamit Geylani'nin de aralarında bulunduğu grubun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaptığı basın açıklamasının ardından çıkan izinsiz gösterileri dağıtan polis, ara sokaklara kaçan 20 kişiyi daha gözaltına aldı. Polise taş, havai fişek ve molotofkokteyliyle saldıran gruptan gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Aralık 2010 tarihinde, jandarma ekiplerince yapılan üst araması sırasında tabancayla kendisini vuran ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sedat Karadağ'ın hastanenin mahkum koğuşunda tutulmasını bahane eden bir grup, hastane önünde yapılan açıklamanın ardından polise taş, havai fişek ve molototofkokteyli ile saldırmış, polisin müdahalesinin ardından 15 kişi gözaltına alınmıştı.