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Van'da 2 PKK'lı öldürüldü

Öldürülen PKK'lıların cenazeleri otopsi için Malatya'ya gönderildi

14 Ağustos 2012 17:37

Van’ın Özalp İlçesi’nin Gültepe Köyü’nde dün gece güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK’lı öldürüldü. Çatışmanın, askerlerin tehdit edilen AKP İlçe Başkanı Naif Önder için köyde bulundukları sırada meydana geldiği belirtildi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında ilçeye 19 kilometre uzaklıkta bulunan Gültepe Köyü kırsalında meydana geldi. AKP İlçe Başkanı Naif Önder’in ilçe yöneticiliğini bırakması konsunda tehdit edildiği öne sürüldü. Tehdit iddiasının ardından köyde nöbet tutan askerler, dün gece yaya olarak bir grubun köye doğru yaklaştığını fark ettiler. Bunun üzerine önlem alan güvenlik güçleri, girdikleri çatışmada 2 PKK’lıyı öldürdü.

Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından kaçan diğer PKK’lıların yakalanması için, bölgede helikopter destekli hava operasyonu başlatıldı. 2 PKK’lının cenazeleri otopsilerinin yapılması için Malatya’ya gönderildi.

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