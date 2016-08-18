Van'da 2 Nisan Polis Merkezi'ne bomba yüklü araçla saldırı; 3 ölü, 40 yaralı!

Van'ın merkez İskele Caddesi'nde 2 Nisan Polis Merkezi'nin bulunduğu bölgede bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 3 sivil hayatını kaybetti, çoğu sivil en az 40 kişi yaralandı. Van'da saldırıya uğrayan 2 Nisan Polis Merkezi depremin ardından Van Emniyet Müdürü'nün makamı olarak da kullanılıyordu.

Saldırı, saat 23.00 sıralarında İskele Caddesi üzerinde bulunan ve Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin makam olarak da kullandığı 2 Nisan Polis Merkezi ve polis evin yönelik gerçekleştirildi.

Bir PKK'lı bomba yüklü bir aracı polis merkezi ve polis evinin yakınına park edip olay yerinden uzaklaştıktan sonra uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Kentin birçok noktasından da duyulan patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, aralarında polislerin de bulunduğu, çoğu sivil 40 kişi de yaralandı.

Patlamanın şiddetiyle birlikte çevredeki birçok binanın camları kırıldı, aracın parçaları ise metrelerce uzağa dağıldı.



Bu arada patlamadan hemen sonra, bölgeden silah sesleri duyuldu. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Saldırının ardından geniş güvenlik önlemi alan polis, caddeyi trafiğe kapatıp, kaçanları yakalamak için bölgede hava destekli operasyon başlattı.



Van Valiliği: 3 ölü, 2'si polis, 38 sivil, 40 yaralı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

17.08.2016 günü saat:23:15 sıralarında ilimiz İpekyolu İlçesi Sıhke Caddesi İki Nisan Polis Merkezi önünde PKK örgütü mensupları tarafından bombalı araçla yapılan hain saldırı sonucu meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si polis memuru, 38’i sivil olmak üzere toplamda 40 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılar en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, PKK mensuplarının yakalanması için güvenlik birimlerince başlatılan operasyon büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saldırgan yaralı yakalandı

Olayın ardından kent genelinde hava destekli operasyon başlatıldı. Zırhlı araç ve çok sayıda polis ekibince düzenlenen operasyonda, patlayıcı yüklü aracı polisevi ve polis merkezinin bulunduğu binanın önüne getirdiği tespit edilen örgüt mensubu M.O, yaralı olarak yakalandı.

Gözaltına alınan M.O., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Düğün salonunda çıkarken yaralandılar

Bombalı saldırıda yaralananların büyük bir bölümünün olay yerine yaklaşık 150 metre mesafede bulunan düğün salonundan çıkanlar olduğu belirtildi.

İnfilak eden araçta 1 ton bomba

Bu arada, bombalı aracın yaklaşık 1 ton patlayıcı yüklü olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olay yerinden ilk fotoğraflar: