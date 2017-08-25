Van'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 2 kilo 206 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Karşıyaka mahallesinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurararak \'Rexo\' adlı özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmındaki gizli bölmede poşetlere sarılı 2 kilo 206 gram metamfetamin ele geçirildi. \'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek\' suçundan gözaltına alınan S.A., çıkarıldığı mahkemece tukulandı.

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