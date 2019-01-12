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Van'da 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı

12 Ocak 2019 15:15

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi\'ndeki adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 10 paket halinde toplam 2 kilo 120 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan F.G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek\' suçundan tutuklandı.

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