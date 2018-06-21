Van'da 2 kamyonette 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki kamyonette, Van Gölü\'nde kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, balıkları kaçak avlayan şahıslara, su ürünleri kanununa göre 7 bin 932 TL idari para cezası kesildi.

Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da jandarmanın denetim ve operasyonları devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Çaldıran ilçesinde yapılan yol kontrollerinde,durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramalarda, kamyonetin kasasında 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi.Balıkları kaçak avlayanlara, su ürünleri kanununa göre 7 bin 932 TL idari para cezası kesilirken, 15 gün trafikten men edilen kamyon sürücülerine ise 6 bin 656 TL para cezası kesildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.



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