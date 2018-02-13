T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, belediye otobüsünde seyahat eden iki yolcuya ait valiz ile bir araçta yapılan aramalarda, 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi

13 Şubat 2018 15:12

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, belediye otobüsünde seyahat eden iki yolcuya ait valiz ile bir araçta yapılan aramalarda, 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kotrollerinde, Belediye otobüsünde seyahat eden şüpheli iki kişinin çanta ve valizlerinde arama yapıldı. Aramada, yolcuların valiz ve çantalarında 1324 paket, şüphe üzerine durdurulan araçta ise 1450 paket olmak üzere toplam 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VAN DHA VANVanJandarma KomutanlığıBelediyeAramadaOlayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24