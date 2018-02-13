Van'da 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, belediye otobüsünde seyahat eden iki yolcuya ait valiz ile bir araçta yapılan aramalarda, 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kotrollerinde, Belediye otobüsünde seyahat eden şüpheli iki kişinin çanta ve valizlerinde arama yapıldı. Aramada, yolcuların valiz ve çantalarında 1324 paket, şüphe üzerine durdurulan araçta ise 1450 paket olmak üzere toplam 2 bin 774 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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