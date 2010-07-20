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VAN'DA 2 AYRI YERDE SES BOMBASI PATLADI VAN (A.A)

20 Temmuz 2010 12:26

-VAN'DA 2 AYRI YERDE SES BOMBASI PATLADI VAN (A.A) - 20.07.2010 - Van'da iki ayrı noktaya bırakılan ses bombalarının patlaması sonucu bazı iş yerleri ile bir araçta maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Cevdetpaşa Mahallesi Emniyet Sokak'ta bir marketin önüne ve park halinde bulunan bir minibüsün altına bırakılan ses bombaları, sabah saatlerinde 5 dakika arayla patladı. Can kaybının olmadığı patlamada caddedeki iş yerleri ile minibüste maddi hasar oluştu. Patlamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. 

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