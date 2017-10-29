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Van'da 19 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN polisinin kontrol noktasında durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada 19 kilo 121 gram eroin, ele geçirildi

29 Ekim 2017 19:12

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN polisinin kontrol noktasında durdurduğu araçta, narkotik köpeği \'Alfa\' ile yaptığı aramada 19 kilo 121 gram eroin, ele geçirildi. 
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Narkotik eğitimli köpek \'Alfa\' ile araçta arama yapıldı. Aracın gizli bölmelerinde, çuval içine gizlenmiş, 38 paket halindeki 19 kilo 121 gram eroin, ele geçirildi. Polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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