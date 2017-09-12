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Van'da 179 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'da bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla sokulan 179 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

12 Eylül 2017 22:24

VAN, (DHA)- VAN\'da bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda yurda kaçak yollarla sokulan 179 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van\'ın polisi, merkez Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi Kardeşler mezrasındaki bir evde  88 bin 500, Tuşba İlçesi Selimbey Mahallesi\'ndeki bir adreste 46 bin ve Edremit ilçesi Şabaniye Caddesi üzerindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta ise, 44 bin 500 paket olmak üzere toplam 179 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak S.K., E.C.A. ve E.N. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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