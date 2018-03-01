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Van'da 17 kilo 400 gram eroin ele geçti

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin minibüste yaptığı aramada 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

01 Mart 2018 15:24

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin minibüste yaptığı aramada 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Başkale Yolu Doğu Tesisleri\'nde bekleyen 65 DR 309 plakalı minibüste arama yaptı. Dedektör köpek \'Alfa\'nın da kullanıldığı aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş, 34 paket halinde 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bu arada, 1 Ocak-28 Şubat 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 26 operasyonda 811 kilo 903 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

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